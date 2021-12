Følg pressekonferansen med regjeringen klokken 19

Frykter at mann skal ødelegge bevis etter politiaksjon i Trondheim

Saken oppdateres.

Statsministeren, helseministeren og finansministeren vil i kveld klokka 19 legge fram strengere koronatiltak for å få ned smitten og få bedre omikronkontroll.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) varslet mandag at det vil bli lagt fram kraftigere tiltak, som folk vil merke i sin hverdag.

– Vi må sørge for at helsetjenesten ikke blir overbelastet, og at folk får den helsehjelpen de trenger. Det gjelder også pasienter som er syke av andre grunner, sa Kjerkol til NTB mandag

På pressekonferansen deltar også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), samt helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NTB at han tror tiltakene som kommer tirsdag, vil redusere presset på helsevesenet.

