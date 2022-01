Dommeren avbrøt Breiviks ideologiske forklaring: - Hvor vil du med dette?

Saken oppdateres.

Før han startet sin forklaring, ble han bedt om å ta av en lapp med et budskap som han hadde hengt opp på dressen sin. Han ba om å få stå under forklaringen sin.

Det er satt av rundt to timer til forklaringen til 42-åringen.

Anders Behring Breivik har søkt om prøveløslatelse etter at minstetiden av forvaringsdommen han ble idømt i 2012 har løpt ut.

Anders Behring Breivik begynte sin forklaring tirsdag ved å hevde at han tar sterkt avstand fra vold og terror, samt målene i sitt 22. juli-manifest.

Breivik hevder han kan gi retten sitt æresord på at voldelige handlinger er bak ham.

I sin forklaring skal han fortelle hvorfor han mener hans begjæring om prøveløslatelse kan innvilges. Breivik vil likevel ikke frasi seg nazismen, men kun den voldelige nazismen.

– Men hvis retten finner dette umulig, og krever at jeg sier fra meg politikken også, er jeg villig til å gjøre dette, sa Breivik.

I sin forklaring i retten hevder Anders Behring Breivik at han var hjernevasket i 2011.

– Noe av redegjørelsen her høres skremmende ut for dere og allmennheten i Norge. Men det er kritisk viktig og relevant at jeg forklarer hvor hjernevasket jeg var for ti år siden og hvor mange som er like radikale i dag. Det var faktisk ikke min skyld at jeg ble hjernevasket, det er de som hjernevasker og radikaliserer online som bærer nesten hele ansvaret for 22. juli, sa Breivik fra vitneboksen.

– Hvem hjernevasket deg? spurte sorenskriver Dag Bjørvik.

Breivik svarte at han kommer nærmere tilbake til dette i forklaringen sin. Han gikk også gjennom det han beskrev som «kulturkrigen» han mener han er en del av.

Sorenskriver Dag Bjørvik avbrøt Anders Behring Breivik kort tid inn i hans forklaring med spørsmål om hvor han ville med sin ideologiske forklaring.

Breivik gikk tidlig i sin forklaring inn i et langt innlegg om forskjellige ideologier og det han omtaler som kulturkrigen.

Etter kort tid ble han avbrutt av dommeren.

– Hvor er det egentlig du vil med denne ideologiske forklaringen, spurte sorenskriver Bjørvik.

Breivik svarte kort at det var viktig å beskrive hvor han hører inn i det ideologiske landskapet og fikk fortsette sin forklaring.

Aktor gikk gjennom alle 22. juli-drapene

Nitid og nøkternt gikk statsadvokat Hulda Karlsdottir gjennom det terrordommen inneholder om hver og en av dem som ble drept av Anders Behring Breivik (42). Karlsdottir holdt sitt innledningsforedrag tirsdag formiddag. Hun argumenterte for at handlingene Breivik begikk for ti år siden i seg selv må tillegges en sentral rolle, når spørsmålet for retten er hvorvidt han fortsatt er farlig.

– Ved vurdering av faren for tilbakefall skal det legges vekt på det begåtte lovbruddet, sammenholdt med tiltaltes sosiale atferd og funksjonsevne, sa Karlsdottir før hun startet sin opplesning av viktige deler av dommen mot Breivik.

Telemark tingrett startet tirsdag behandlingen av Breiviks begjæring om prøveløslatelse fra terrordommen på 21 års forvaring. Drøyt ti år etter terrorhandlingene 22. juli 2011 har den nå 42 år gamle mannen benyttet seg av retten til å be om prøveløslatelse idet minstetiden for forvaringsstraffen på 21 års fengsel er utløpt.

Domstolen skal bruke tre dager til hovedforhandlingen.

Aktor: – Hjerteskjærende

Kledd i svart dress ankom han den provisoriske rettssalen i fengselets gymsal noen minutter før retten skulle settes. Breivik – som understreket at han ikke ønsket å bli tiltalt som Fjotolf Hansen, navnet han har skiftet til – gjorde nazihilsen og henvendte seg til pressen med et høyreekstremt budskap før han inntok plassen sin ved siden av advokat Øystein Storrvik.

Det sentrale for retten er om det er nærliggende fare for at Breivik på nytt skal begå alvorlige, kriminelle handlinger hvis han blir løslatt. Derfor er det avgjørende at retten har klart for seg hva som er «det begåtte lovbruddet» – terrorhandlingene som etterlot seg 77 mennesker døde i regjeringskvartalet og på Utøya, poengterte Karlsdottir.

– Jeg må understreke at selv om dette er en nøkternt skrevet dom, er innholdet i den hjerteskjærende, sa statsadvokaten.

Breivik selv viste ingen reaksjoner under gjennomgangen av drapene og terrorhandlingene, men ristet svakt på hodet blant annet da striden rundt hans tilregnelighet var tema. Han ble dessuten stanset og irettesatt av rettens administrator, sorenskriver Dag Bjørvik, da han holdt opp en plakat mot pressen.

– Slutt med den plakaten. Vi vil ikke ha den slags under aktors innledning, sa han. hvorpå Breivik repliserte «greit».

Forklarer seg etter lunsj

Breivik har selv forberedt seg grundig til rettssaken, ifølge advokat Storrvik. Den starter med hans frie forklaring etter lunsj, før aktor og forsvareren skal stille ham spørsmål.

Men allerede før retten ble satt, viste Breivik fram flere plakater med tekst og budskap han tilsynelatende ønsket formidlet av pressen – en av den påklistret vesken han bar da han ankom rettssalen. Overfor retten framholdt han at han var stortingskandidat for partiet Nordisk stat, noe han også tidligere har uttalt.

Karlsdottir var tydelig på at det er Breiviks fungering og faren for eventuelle nye alvorlige, kriminelle handlinger som skal underlegges rettens vurdering – ikke hvordan han opplever soningen eller de faktiske soningsforholdene på avdeling for særlig høy sikkerhet i Skien fengsel.

– Hva slags soningsforhold Breivik har i fengselet er helt underordnet. Det store temaet her er faren forbundet med løslatelse, sa hun.

Breiviks forsvarer Øystein Storrvik har i intervjuer i forkant av rettssaken pekt på at han vil konsentrere seg om at Breivik har hatt manglende soningsprogresjon i løpet av tiden han har sittet i fengsel.