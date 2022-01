Huitfeldt møtte kong Harald like før hun testet positivt

Alt de foretar seg, vil være underholdning for naboene

Saken oppdateres.

Det bekrefter Utenriksdepartementet overfor Aftenposten.

Utenriksministeren var torsdag til fast audiens på Slottet.

– Jeg skulle av hele mitt hjerte ønske at jeg ikke testet positivt samme dag som jeg hadde audiens hos kong Harald, dronning Sonja og kronprins Håkon. Jeg testet meg i dag tidlig, og den var negativ, men testet meg igjen da jeg fikk akutt hodepine i ettermiddag, sier Huitfeldt til Aftenposten.

– Slottet ble varslet med én gang. Som alle er jeg redd for å smitte andre, sier hun.

Brukte munnbind

Huitfeldt legger til at hun nå inderlig håper at hun ikke har smittet kongen, dronningen eller kronprinsen. Hun forteller også at hun hadde på munnbind og holdt avstand.

Sven Gjeruldsen, assisterende kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, opplyser til Aftenposten at kongeparet og kronprinsen nå vil teste seg, i tråd med smittevernreglene.

Ikke til OL-åpning

Den positive testen betyr blant annet at utenriksministeren ikke kan reise til Beijing for å representere Norge ved åpningsseremonien til årets vinter-OL.

Det var ikke bekreftet at Huitfeldt skulle dra til Beijing.