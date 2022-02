Norge sender våpen til Ukraina

Fifas beslutning om Russland er en skam for fotballen

Det skjer etter at en rekke andre land har bestemt seg for å sende våpen til Ukraina, deriblant Finland, Sverige, Tyskland og Nederland.

I Norge har man siden 1959 hatt et forbud mot eksport av våpen til land i krig eller hvor krig truer. Det går nå regjeringen bort ifra. Noe også Høyre, KrF, Frp og Venstre har gått inn for.

Panservåpen

I pressemelding skriver SMK at regjeringen har besluttet at Norge vil gi M72 panservernvåpen til Ukraina.

– Regjeringen har i ettermiddag besluttet at Norge vil tilby Ukraina våpenstøtte for å forsvare landet mot det militære angrepet fra Russland. Vi legger oss dermed på samme linje som nære allierte og de øvrige nordiske landene. Norge har en restriktiv praksis for eksport av forsvarsmateriell, men Ukraina er nå i en ekstraordinær situasjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre i pressemeldingen.

Vurdert av forsvaret

I likhet med andre land har Norge fått en oversikt over militært materiell som Ukraina trenger. Med utgangspunkt i denne har Forsvaret vurdert hva Norge raskt kan tilby. Regjeringen har på den bakgrunn besluttet å donere inntil 2000 panservernvåpen av typen M72, opplyses det i pressemeldingen.

– Dette er et bidrag for å støtte Ukraina i deres forsvar mot den militære invasjonen. Det er våpen som er enkle å ta i bruk og benyttes til å forsvare seg mot angripende pansrede kjøretøy. Forsvaret arbeider nå med å klargjøre og sende materiellet så raskt som mulig, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen i pressemeldingen.

- Krever særskilte beslutninger

Regjeringen besluttet 27. februar å donere hjelmer og vester til Ukraina, og Norge har tidligere tillatt at andre land støtter Ukraina med norskprodusert ammunisjon og våpen.

– Etter konsultasjoner med Stortinget har regjeringen besluttet å donere våpen til Ukraina. Russlands invasjon av Ukraina krever at vi åpner for helt særskilte beslutninger og tiltak, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i pressemeldingen.