Ruster opp på Værnes

De to milliardene skal gå til artillerilokaliseringsradar, artillerisystem og infrastruktur og utbygging på Værnes og Porsangmoen, opplyser regjeringen.

– Vil vil ruste opp Værnes og Porsanger, styrke Hæren med mer artilleri og gi HV egne sikringsstyrker. Med disse endringene vil forsvarsevnen og særlig kampevnen til Hæren øke, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) i en pressemelding fredag.

På Porsangermoen er prosjektet rettet mot eiendom, bygg og anlegg for materiell. Alle tiltak er planlagt å være ferdige i 2025, med en kostnadsramme på 363 millioner kroner.

Værnes-utbygging

På Værnes er det snakk om utbedring av infrastruktur, som må moderniseres og tilpasses.

Prosjektet er planlagt å stå ferdig innen utgangen av 2024, med en kostnadsramme på 283 millioner kroner.

Ukraina-pakke på 14,4 milliarder kroner

Regjeringen foreslår 14,4 milliarder kroner i en krisepakke som følge av krigen i Ukraina. 7,1 milliarder brukes på å håndtere økte asylankomster.

– Vi styrker vår nasjonale forsvarsevne og trygghet. Samtidig setter vi norske kommuner i stand til å ta imot et stort antall ukrainske flyktninger. Det vi legger fram i dag, er et kraftfullt signal til norske kommuner om at fellesskapet stiller opp. Dette er solidaritet i praksis. Vi skal sette kommunene våre i stand til å klare denne jobben. Det vil kreve mer av barnehagene, skolene, helsevesenet, frivilligheten og på mange andre områder, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Regjeringen gir 7,1 milliarder kroner i økte bevilgninger til UDI, politiet og IMDi for å håndtere økte asylankomster.

Fra før av er det kjent at 3 milliarder kroner går til Forsvaret og 500 millioner kroner til sivil beredskap.

Sivil og militær beredskap skal styrkes

Tre milliarder kroner fra krisepakken skal brukes til å styrke Forsvaret og den militære beredskapen raskt.

– Det gjelder blant annet evnen til avskrekking og forsvar sammen med allierte og partnere, opplyser regjeringen.

Forsvarets tilstedeværelse i nord skal styrkes, og det vil vises ved at det skal seiles mer med marinens og kystvaktens fartøyer.

Det skal dessuten trenes og øves mer i nord og i store deler av Heimevernet.

Vel en halv milliard kroner skal gå til å forhindre sabotasje og påvirkning fra fremmede stater, og til å bedre den sivile beredskapen.

Blant forslagene er også en ny varsling på mobil til folk i hele landet.