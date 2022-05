Fare for lærerstreik: Utdanningsforbundet sier trolig nei til lønnsoppgjøret:

Her lærer de et yrke som roper etter arbeidskraft

– KS nedprioriterer nok en gang skoleverket. Dette er en ren provokasjon. Lærernes lønn har vært nedprioritert både på kort og lang sikt. KS var ansvarlig for at lærerne fikk desidert minst også i fjor. Det skjer samtidig som 20 prosent av de som underviser i landets skoler, mangler lærerutdanning. KS tar overhodet ikke ansvar for skoleverket, sier forbundsleder Steffen Handal.

På Utdanningsforbundets nettsidersier han:

- KS gjorde oss til lønnstapere i fjor – nå gjør de det igjen. Hvorfor skal folk ta en femårig grunnskolelærerutdanning når arbeidsgiver konsekvent nedprioriterer våre yrkesgrupper i lønnsoppgjørene, spør Utdanningsforbundets leder.

Utdanningsforbundet er del av Unio, og etter meklingen ble avsluttet tirsdag ettermiddag, er det klart at Unio er delt:

– Skissen slår veldig ulikt ut for Unios medlemsorganisasjoner, sier forhandlingsleder Steffen Handal til Unio.no.

– Den skissen som ble fremlagt var akseptabel for andre Unio-forbund. Jeg har respekt for at andre av Unios medlemsorganisasjoner har valgt å akseptere. Samtidig må jeg konstatere at KS aktivt presser fram en unødvendig konflikt med lærerne, sier Steffen Handal som er forhandlingsleder i Unio kommune.

Norsk sykepleierforbund var blant de som sa ja til skissen skriver Unio.no.

– Vi sikret viktige gjennomslag for våre medlemmer når det gjelder ramme og profil. Vi fikk også viktig gjennomslag for å gjøre om ubekvemstillegget fra kroner til prosent, sier Silje Naustvik, nestleder i Unios forhandlingsutvalg til eget nettsted.

– Realiteten er at KS ikke verdsetter lærerne i skoleverket. Vi trenger en arbeidsgiver som tar skolen på alvor. Jeg skjønner dersom dette går kraftig utover motivasjonen til alle landets lærere, sier Handal.