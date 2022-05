Telenor hadde problemer med mobilnettet

Vil bygge by på kjempetomt ved Midtbyen: – Om vi ikke klarer det nå, er det ganske skandaløst

Saken oppdateres.

Problemene oppsto ved 14-tiden onsdag, opplyser Telenor til VG.

– Jeg kan bekrefte at vi har registret noe sporadisk ustabilitet på mobil tale, altså det å ringe, sadekningsdirektør Bjørn Amundsen til avisen klokken 14.12.

– Vi har satt i gang en sjekk av hva det er, og konsekvensen er at samtaler kan bli brutt eller at enkeltabonnenter har problemer med å få satt opp samtaler, la han til.

Han opplyser at han selv fikk melding om feilen klokken 14.02, men at han er usikker på hvor lenge feilen har vart. Problemet gjelder noen abonnenter, ifølge Amundsen.

Brannvesenet i Oslo skriver på Twitter at Telenors problemer innebærer at det er vanskelig for personer med Telenor-abonnement å nå gjennom på nødnummer.

Telenors dekningskart finner du her.

Klokken 14.40 meldte Telenor at problemene var løst.