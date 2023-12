Både NHO og Virke har spådd at nordmenn vil handle for rundt 130 milliarder kroner i julen. Netthandelen vil øke med rundt 4 prosent fra i fjor, og totalt vil nordmenn handle for 25 milliarder kroner på nett i november og desember.

Ifølge en ny undersøkelse handler mange kun på anerkjente, norske nettsteder (21 prosent), mens 44 prosent svarer at de sjekker ut aktøren før de handler, og kun gjennomfører handelen hvis nettbutikken tilbyr en sikker betalingsløsning (33 prosent). 17 prosent er ikke bekymret for å bli svindlet, mens kun 2 prosent svarer at de ikke handler på nett av frykt for svindel.

Likevel oppgir hele 26 prosent av de spurte at de har blitt svindlet før. En annen nylig undersøkelse gjennomført på vegne av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og Sparebank 1, viste at så mange som 1,2 millioner nordmenn har blitt utsatt for nettsvindel.

– Det er vanskelig å si om disse tallene viser at man må bli svindlet før man gjør noe, eller om det forteller oss at uansett hvor mange hensyn man tar, så kan man likevel gå på en smell, sier teknologisjef Erling Schackt i IT-sikkerhetsselskapet Check Point.

Han understreker at man alltid må holde seg oppdatert på det nyeste trusselbildet og beskyttelsestiltakene.

Undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse siste uken i november og omfattet et representativt utvalg på 1335 personer i alderen 18 til 88 år.