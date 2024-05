Besøket ble innledet mandag formiddag med en høytidelig seremoni på Slottsplassen for å ønske presidenten velkommen.

Videre ble Sandu tatt med på kransnedlegging på Akershus festning og et møte med Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Mandag kveld er det duket for gallamiddag på slottet.

Statsbesøket markerer ifølge Kongehuset at båndene mellom Norge og Moldova har styrket seg de siste årene.

Russlands krig mot Ukraina har fått store konsekvenser for landet. Myndighetene har måttet håndtere en krise for økonomien, energiforsyningen og den nasjonale sikkerheten, i tillegg til at Moldova har tatt imot svært mange flyktninger fra nabolandet.

– Statsbesøket understreker norsk støtte og solidaritet med Moldova, skriver Kongehuset i en pressemelding.

Kong Harald og dronning Sonja er vertskap for presidentbesøket, som varer fram til tirsdag.

Da står blant annet et møte med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i statsministerboligen på planen. Den moldovske presidenten skal også holde et foredrag på Universitetet i Oslo tirsdag.