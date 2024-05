Etter at politiet kom over mannen ble de kjent med at han ikke hadde lovlig opphold i Norge. Han sa at han hadde betalt de to unge tyskerne 3000 euro – drøyt 35.000 kroner – for å smugle ham inn i landet, skriver avisa Kristiansand.

De hadde kjørt med mannen i bagasjerommet fra Tyskland til Norge. Varetektsfengslingen er begrunnet med frykten for at de to skal forlate landet, da de er bosatt i Tyskland og ikke har noen tilknytning til Norge.

– Det er opplyst at politiet tar sikte på en rask og prioritert pådømmelse av saken. Saken anses nærmest ferdig etterforsket slik at en kan påregne at saken sendes retten til beramming i fengslingsperioden. Forholdsmessigheten er vurdert i dette tidsperspektivet, skriver Agder tingrett i fengslingskjennelsen som ble avsagt mandag.