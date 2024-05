Brann i Lillestrøm sentrum

Sent mandag kveld oppsto en stor brann i et næringslokale i Lillestrøm sentrum. Ingen ble skadd, men fire personer fra to boliger i nærheten ble evakuert. Tidlig på natten fikk brannmannskapene kontroll på brannen, og noen timer senere fikk de evakuerte vende hjem.

Beboere i området ble oppfordret til å holde seg inne og holde vinduer lukket. Politiet har valgt å stenge veier og regulere trafikken i området.

Brudd i Avinor-forhandlinger

LO Stat og Spekter har brutt forhandlingene i lønnsoppgjøret for 900 ansatte i Avinor. Dermed kan det bli streik om meklingen ikke fører fram.

– Vi har strukket oss langt, men nå blir Riksmekleren neste. Avstanden er for stor og forhandlingsviljen for liten. Vi har opplevd angrep på opparbeidede rettigheter, og at inngåtte avtaler ikke følges opp, sier nestleder Lise Olsen i LO Stat i en pressemelding sent mandag kveld.

Sykehus: Minst fem drept i luftangrep mot Rafah

Minst fem personer ble drept og flere såret i israelske luftangrep mot Rafah sør på Gazastripen, ifølge et sykehus i byen. Det kuwaitiske sykehuset opplyser at de har tatt imot «fem martyrer og flere sårede» etter israelske luftangrep natt til tirsdag.

Egyptiske og palestinske kilder opplyser til AP at israelske stridsvogner mandag kveld var inne i Rafah for en «begrenset operasjon». Det ble også meldt om nye, intense israelske luftangrep mot Rafah, og IDF bekreftet at de gjennomfører angrep som de sier er rettet mot Hamas-mål øst i byen.

Boeings første bemannede romferd utsatt

Boeings første oppskyting av et romfartøy med astronauter om bord ble avlyst på grunn av et problem med oksygenventilen på bæreraketten.

To Nasa-testpiloter hadde akkurat satt seg til rette og festet setebeltene da nedtellingen ble stanset, to timer før planlagt oppskyting. Det kom ingen umiddelbar beskjed om når man neste gang skal forsøke å ta astronautene til Den internasjonale romstasjonen (ISS), der de skal være i en uke. Selskapets første bemannede romferd har blitt utsatt flere ganger.

Pulitzerpris til fengslet Putin-kritiker

Den russiske opposisjonspolitikeren Vladimir Kara-Murza tildeles Pulitzerprisen for sine kommentarer i The Washington Post.

42-åringen har sittet fengslet siden april 2022. Han ble i fjor dømt til 25 års fengsel for landsforræderi etter å ha fordømt Russlands krig mot Ukraina. Det er den hardeste straffen som er blitt idømt en Kreml-kritiker i Russland i moderne tid, ifølge nyhetsbyrået AP.

Han får prisen for «lidenskapelige kommentarer skrevet med stor personlig risiko fra fengselscellen, med advarsler om konsekvensene av å være i opposisjon i Vladimir Putins Russland og fast bestemt på en demokratisk framtid for sitt land», heter det i begrunnelsen.