– For meg handler det om å stå på rett side av historien, sier Roy Steffensen til NRK.

Ifølge kanalen er det han, Terje Halleland, Bengt Rune Strifeldt, Sivert Bjørnstad og Himanshu Gulati som vil gå imot egen partiledelse og stemme for den nye abortloven.

Fram til nå har det vært usikkert om regjeringens forslag til endringer i loven vil få flertall.

Venstre, Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt er partiene som vil stemme for ny abortgrense. De har 80 representanter på Stortinget. Forslaget trenger minst 85 for å bli vedtatt. Dermed kan de fem Frp-stemmen bli helt avgjørende.

Frp-leder Sylvi Listhaug har sagt at partiledelsen er imot en ny abortlov, men Frp har fristilt sine representanter. Lørdag sier hun at ledelsen må respektere avgjørelsen til de fem representantene.

– De står i sin fulle rett. Man skal kunne stå opp for det man mener er riktig. Det er et spørsmål mange har sterke følelser knyttet til, og derfor er det noe vi overlater til den enkelte, sier hun til NRK.

De fem Frp-representantene er samstemte i sitt synspunkt, og Steffensen peker på at 97 prosent av de som søker nemnda om abort etter 12 uker, får det innvilget med dagens lov.

Gulati sier til NRK at han ikke ønsker å utvide antall uker, men han mener det er riktig at det er kvinnen som bestemmer så lenge man har åpnet for 18 uker.