Blant forslagene er innføring av fleksibel skolestart og en mer praktisk og variert skolehverdag.

– Jeg er glad for at utvalget foreslår mer frilek. KrF er opptatt av å sørge for at skolen er klar for barna, i stedet for å tenke at barnet må være klar for skolen. Vi trenger en skole på barnas premisser som også gutter kan mestre, med mer praktisk læring og mer lek for seksåringene, sier KrF-leder Olaug Bollestad.

Hun mener en variert skolehverdag er et godt tiltak for barna i starten av sitt skoleliv.

– For mange fem-seksåringer, særlig gutter, er det ikke alltid verken lett eller ønskelig å sitte lange dager stille på skolebenken. Det er helt normalt, men det kan for mange likevel gi en følelse av å ikke mestre når de ikke klarer å leve opp til de forventningene som møter dem i klasserommene.

Bollestad ber om en full reversering av dagens skole for seksåringer, og der får hun støtte fra Rødts stortingsrepresentant og leder i utdanningskomiteen, Hege Bae Nyholt.

– Venstresida har i flere tiår sviktet gutta i skolepolitikken. Vi har latt akademiseringa av skolen gå altfor langt, og det taper gutta mest på. Skolen må bli mer praktisk, eleven må sitte mindre stille og seksårsreformen må skrotes, sier Bae Nyholt.

SV-politiker Kathy Lie mener det er venstresiden som har løsningene på likestillingsproblemene.

Høyresiden har det i kjeften. De vil snakke om at de er på lag med menn, uten å egentlig gjøre noe. Det er venstresiden som vil bygge sterke fellesskapsløsninger. Vi vil lage en skole for alle, som vil fikse det ødelagte arbeidslivet, bygge velferdsstaten og spre rikdommen til flere hender.