Ruter og Sporveien nærmer seg enighet om hvordan krisen i Unibuss skal løses. Det opplyser kilder til både Aftenposten og Avisa Oslo mandag.

I tillegg til å være nær konkurs, er busselskapet ilagt store bøter etter vinterens kaos. Dersom Unibuss hadde gått konkurs, ville rundt 70 prosent av bussene i Oslo stoppet umiddelbart.

Partene i saken forhandler fremdeles, men ifølge Aftenpostens opplysninger vil en løsning trolig komme i løpet av få uker. Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Skarsbø Moen i Ruter bekrefter overfor avisen at partene jobber med å finne en løsning for å unngå full stans i kollektivtilbudet.

– Akkurat nå ser situasjonen lysere ut enn den har gjort tidligere, sier hun.

Unibuss-direktør Atle Rønningen ønsker ikke å kommentere opplysningene. Det gjør heller ikke samferdselsbyråd Marit Vea (V), som også har deltatt i forhandlingene.

Ruter har fremmet konkursbeskyttelse som et alternativ for å unngå konkurs i Unibuss. Avisa Oslo har opplysninger om at det ikke lenger er et alternativ i forhandlingene.

Ifølge avisen skal Ruter ha akseptert at man forandrer på allerede inngåtte kontrakter, hovedsakelig i spørsmålet om hvor stor andel av bussene som skal være elektriske.

Det er ikke kjent om Oslo kommune, som eier Unibuss, skal bruke egne midler for å sikre selskapets økonomi.