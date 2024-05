– Jeg sprekker av stolthet og glede! Min første fulltidsjobb. Jeg gleder meg skikkelig til å jobbe strukturert og målrettet med likestilling, skriver bodøværingen om sin nye jobb, ifølge NRK.

Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansesenter med likestilling som fagområde. Det driftes av Stiftelsen Kvinneuniversitetet.

Ali er en norsk-somalisk forfatter, poet, dramatiker, litteraturkritiker og samfunnsdebattant, best kjent for sitt mangeårige engasjement mot rasisme og for feminisme, mangfold og likestilling.