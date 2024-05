I nyttårstalen lovet statsminister Jonas Gahr Støre at folk flest vil få bedre råd i år. Det har ikke direktøren i inkassokonsernet Intrum noen tro på, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi ser ikke at folk flest vil få bedre råd i år, dessverre. Vi opplever snarere en økning i antall inkassosaker som vi tror bare vil fortsette, sier administrerende direktør Steinar Nielsen i Intrum.

Intrums tall viser særlig økning i antall boliglån som går til inkasso.

– Vi må tilbake til årene 1998 og 2008 for å se en like stor andel boliglån av totalsakene som det vi ser nå. Og alt tyder på at det blir verre de kommende månedene, sier han.

Intrums tall viser at økningen i antall saker med høye krav særlig retter seg mot personer med inntekt godt over gjennomsnittet, som bor i sentrale strøk.

– Inkasso er ikke lenger et fattigdomsfenomen. For første gang har vi flere betalingsanmerkninger knyttet til folk over 60 år enn for dem under 30. Det er ganske heftig, sier Nielsen.

Andelen som ikke klarer en uforutsett utgift på 10.000 kroner, har siden i fjor sommer økt fra 24 prosent til 32 prosent nå, ifølge en undersøkelse fra Norstat.