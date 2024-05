Martinussen holder talen i Tromsø, men la den også ut på Facebook i forkant. I talen går hun kraftig i rette med høyresidens kraftpolitikk og lover kamp mot EUs fjerde energimarkedspakke og Acer.

– Nå står kampen om å ta tilbake den demokratiske kontrollen over kraften – sikre rimelige og forutsigbare strømpriser for ordinært forbruk for folk og som kraftforedlende næringsliv kan leve med, sier Martinussen i talen.

Hun anklager høyresiden for å slå ring rundt den europeiske strømbørsen. Norge eksporterer fornybar vannkraft og importerer høye europeiske strømpriser, framholder hun.

– Høyre og Venstre sier at det haster å innføre EUs fjerde energimarkedspakke. Og selv om Frp utgir seg for å være imot, skal vi huske på at det var Frps toppolitikere og energiministere som fikk banket gjennom EUs tredje energimarkedspakke og Acer, sier Martinussen videre.

Talen er også viet til temaer som motstand mot pensjonsreformen, at mer verdiskapning skal tilfalle vanlige folk i stedet for kapitaleiere, kritikk av markedstenkning i helsepolitikken og forslag om å vrake helseforetaksmodellen.

Hun avslutter med å appellere til at stortingsflertallet og norske myndigheter må gjøre mer for Gaza.

– Israels massakrer og utsulting av Gazas sivilbefolkning kan utgjøre et folkemord i vårt århundre. Det forplikter verdenssamfunnet og Norge til å handle nå, skriver Martinussen, som viser til forslagene om å innføre sanksjoner mot Israel, stoppe våpensalg, samt å forby varer fra okkupert område.