Nylige russiske angrep mot Ukrainas energiforsyning har kostet et titall milliarder

Russlands drone- og rakettangrep mot ukrainske energianlegg de siste månedene har forårsaket skader for mer enn 1 milliard dollar, ifølge ukrainske myndigheter.

Russland har siden slutten av mars utført nesten daglige angrep mot ukrainske varme- og vannkraftstasjoner og mot strømnettet, noe som har ført til strømbrudd i mange regioner.

– I dag snakker vi skadekostnader for mer enn en milliard dollar. Men angrepene fortsetter, og det er åpenbart at kostnadene vil øke, sier Ukrainas energiminister Herman Halusjtsjenko. En dollar er verdt litt under 11 norske kroner.

Alliert av fengselsdømt ekspresident vant Panamas presidentvalg

Jose Raul Mulino, stedfortrederen for den diskvalifiserte og fengselsdømte ekspresident Ricardo Martinelli, har vunnet Panamas presidentvalg.

Konservative Mulinos kandidatur ble godkjent i siste liten fredag, og han kom inn som erstatter for Martinelli, som ble forbudt fra å stille etter å ha blitt idømt ti års fengsel for hvitvasking.

Politiet kritisk til Bergens alkoholforslag

Politiet er kritisk til forslaget fra byrådet i Bergen om å liberalisere på skjenkereglene i byen. Det kan føre til mer vold og konflikter, ifølge ordensmakten.

Byrådet ønsker å utvide skjenketiden til senest klokken 3, en halvtime lengre enn i dag. De vil også utvide salgstidene for alkohol på påske-, pinse- og nyttårsaften og åpne opp for salg av alkohol på julaften, skriver Bergens Tidende.

– Når utesteder stenger senere, erfarer vi at flere oppholder seg i sentrum utover natten uten noe formål. Da øker sannsynligheten for å bli fristet til å begå kriminalitet, eller at du har større sannsynlighet for å bli utsatt for det, sier Lars Morten Lothe, stasjonssjef for Bergen sentrum politistasjon til avisen.

Drepte surfeturister i Mexico ble skutt i hodet

Tre drepte australske og amerikanske surfeturister som ble funnet i Mexico før helga, ble skutt i hodet, opplyser mexicanske myndigheter.

Mexicanske myndigheter bekreftet søndag at det er snakk om to australske brødre på 30 og 33 år og en amerikaner på 33 år som sist ble sett 27. april. De tre ble funnet ved Santo Tomas i Baja California før helga. Delstaten ligger helt nordvest i Mexico.

Minst 16 meldes drept i israelske angrep i Rafah

16 palestinere er drept i flere israelske angrep i Rafah, opplyser helsepersonell og nødetater ifølge AFP.

– Antallet martyrer i Rafah har steget til 16, sier nødetatene i en uttalelse til AFP. De legger til at det dreier seg om sju personer fra en familie og ni fra en annen. Helsemyndighetene meldte tidligere natt til mandag at ni personer var drept i et angrep mot et hus.

Kilder i helsevesenet opplyser til AFP at det har vært to luftangrep mot to forskjellige steder rundt om i byen. Meldingene om angrepene kommer etter at tre israelske soldater ble drept i et Hamas-rakettangrep mot grenseovergangen Kerem Shalom mellom Israel og Gazastripen.

Kvinne brakt til sykehus etter utforkjøring i Ringerike

En kvinne ble skadd da hun kjørte av veien i Ringerike søndag kveld. Hun er brakt til sykehus med ambulanse. Hendelsen skjedde på E16 ved Finnsand. Kvinnen var den eneste personen i bilen.

Luftambulansen ble sendt til stedet, men ifølge Sørøst politidistrikt ble hun kjørt av gårde i sykebil.

Kvinnen framstår ikke hardt skadd. Førerkortet hennes ryker, og hun anmeldes for hendelsen.