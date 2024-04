– Bevæpning er viktig som forebyggende tiltak og for å sikre en rask og effektiv respons fra politiet for å redusere skadeomfanget ved et angrep, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet i en pressemelding.

Politidirektoratet skriver at Norge og verden rundt oss er i en krevende sikkerhetssituasjon. PST vurderer at folkerike mål med få eller ingen sikringstiltak er de mest utsatte terrormålene.

– Det er likevel viktig å si at verken politiet eller PST er kjent med konkrete trusler om terror, sier Vangen.

Bortsett fra 17. mai, kan ikke politidirektoratet si noe mer om hvor og når politiet kommer til å bære våpen.

– Vi kan ikke si hvor og når fordi det vil være lokale vurderinger knyttet til arrangementer i de enkelte politidistriktene, sier Vangen.

Politiet oppfordrer alle til å delta på arrangementer som vanlig.