I påskehøytiden ble etterforskningen satt i en slags hvilemodus, hvor man kun prioriterte de nødvendigste oppgavene. Det innebar blant annet å sikre seg materiale fra videoovervåking og lignende digitale spor som slettes automatisk etter en gitt tid.

– Vi har hentet inn det vi mener måtte hentes inn før det ble borte. I tillegg har vi prioritert sentrale vitneavhør. Vitner glemmer jo, så det er ofte viktig å få inn forklaringene så raskt som mulig, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til NTB.

I denne saken er det ikke snakk om direkte øyenvitner, og det er dermed ikke så flyktige bevis i disse vitneforklaringene som i andre saker, forklarer hun.

– Men vi har prioritert folk som hadde kontakt med ofrene i forkant av drapene. Dette er info som må sikres før det går tapt, sier Svane Mathiassen videre.

Håp om svar

Ingunn Slaatten (53), Sander Slaatten (22) og Signe Slaatten (18) ble funnet skutt og drept i sitt hjem på Torpo i Ål i Hallingdal 23. mars. Politiet mener familiefaren i huset drepte de tre før han tok sitt eget liv.

Motivet er fremdeles ukjent, men politiet håper at etterforskningen vil kaste lys over hvorfor mannen i 50-årene etter alt å dømme skjøt og drepte sin kone og sine to barn.

– Vi har absolutt et håp om å gi de etterlatte svar om hvorfor dette skjedde. Om vi vil klare det, vet vi ikke. Det kan jo være flere forhold som spiller inn her, men vi har håp om svar, sier politiadvokaten videre.

Helseopplysninger sentralt

Mannens helseopplysninger er en sentral del av politiets etterforskning, og de har tidligere uttalt at de innhenter opplysninger om dette.

Politiadvokaten har tidligere forklart at de har sikret seg videomateriale fra at mannen var innom et apotek ettermiddagen før drapene. De vet også hva han kjøpte, men har ikke villet utdype dette noe nærmere.

Politiet har sikret seg flere våpen i saken og mener de har kontroll på drapsvåpenet.

De tre ble skutt og drept mens de sov, og ifølge politiet var det ingen tegn til kamp. Et annet sentralt spørsmål er hvorfor ingen i huset våknet av de høye smellene ettersom det antatte drapsvåpenet lager mye lyd og det ikke skal ha blitt benyttet lyddemper.

Nærmest ferdige med vitneavhør

Politiet har foretatt en rekke vitneavhør av naboer, venner, familie og kolleger.

Svane Mathiassen sier politiet nå nærmest er ferdige med vitneavhørene, men at det fremdeles gjenstår noen få.

– Så kan det jo være at vi ser noe i materialet som vi har samlet inn, som gjør at flere må avhøres, sier hun.

– Nå jobber vi med å fordele oppgaver og gå gjennom alt som er samlet inn i påsken. Vi kommer også til å innhente mer info. Noe vet vi nå, andre ting kommer fortløpende. Det er en dynamisk etterforskning.