Staten legger fram sitt tilbud til bøndene

Staten legger fram sitt tilbud i året jordbruksoppgjør. Fredag for halvannen uke siden ble det klart at bondeorganisasjonene til sammen krever 3,9 milliarder kroner – 82.900 kroner per årsverk.

Statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Viil Søyland i Landbruks- og matdepartementet, karakteriserte kravet som svært høyt. Hun fastslo at etter flere år med ekstraordinær kostnadsøkning er vi nå over den verste toppen.

Etter at bøndene har fått sitt tilbud fra motparten, skal partene vurdere om det er grunnlag for å gå videre med forhandlinger. De har frist til 16. mai med å bli enige.

Moldovas president på statsbesøk til Norge

Etter invitasjon fra kong Harald og dronning Sonja kommer Moldovas president Maia Sandu på statsbesøk til Norge fra 6. til 7. mai. Mandag kveld holdes det gallamiddag Slottet hvor også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltar.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) skal i dag også ha et møte med Moldovas utenriksminister Mihail Popsoi og energiminister Victor Parlicov.

Klimaministeren får rapport om oljeskattepakken

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) mottar en rapport om oljeskattepakken som ble innført under koronapandemien. Rapporten «Fra fossile subsidier til klimafinansiering» er utarbeidet av Vista Analyse for Kirkens Nødhjelp.

Oljeskattepakken, som ifølge FN innebar 26 milliarder kroner i subsidier, har fått kritikk fra mange hold i etterkant.

Boligprisene for april er klare

Eiendom Norge kommer med den månedlige oversikten over utviklingen i boligprisene. Boligprisene tok seg opp mot slutten av fjoråret, og prisveksten har fortsatt inn i 2024. I januar, februar og mars steg prisene med 3,4, 1,4 og 0,9 prosent.

Flere eksperter mener at tendensen tilsier at boligprisene fortsatte opp også i april. I årets tre første måneder har boligprisene i Norge steget med 5,9 prosent.

Kinas president på statsbesøk i Frankrike

Kinas president Xi Jinping ankom Frankrike søndag, og etter alt å dømme står krigen i Ukraina på dagsordenen under statsbesøket. Xi sier Kina ønsker å jobbe med det internasjonale samfunnet for å løse «krisen» i Ukraina.

Det er også ventet at handelsforbindelsene mellom Kina og Europa blir tema under besøket. Mandag skal han møte både president Emmanuel Macron og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Etter det fortsetter Xi til Serbia og Ungarn, der han møter noen av Europas mest Kina-vennlige ledere.

Danmarks kongepar besøker Sverige

Sveriges statsminister Ulf Kristersson tar imot Danmarks kong Frederik og dronning Mary når de sammen gjør sitt første offisielle statsbesøk etter at dronning Margrethe abdiserte 14. januar.

Kongeparet kommer til Stockholm på kongeskipet Dannebrog. Etter møtet med Kristersson blir det gallamiddag hos det svenske kongeparet på kvelden.

Kongeparet reiser til Norge neste uke. Da skal de besøke Østmarka og møte forskere og næringsliv. Også her blir det gallamiddag på Slottet.

Troppen til hockey-VM offentliggjøres

Mandag blir det klart hvilke spillere landslagssjef Tobias Johansson plukker med seg til ishockey-VM i Tsjekkia. Norge spiller sin første kamp mot Sveits fredag 10. mai.​

​Ishockeylandslaget sto for en sterk seier i VM-oppkjøringen med 1–0 mot Latvia i Riga fredag. De norske iskrigerne fikk en knalltøff leksjon dagen etter da de røk hele 0–8 mot samme motstander i siste kamp før elite-VM.

Mesterskapet arrangeres i Praha og Ostrava fra 10. til 26. mai.