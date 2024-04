Nestleder Tina Bru, veteranen og eksstatsråden Linda Hofstad Helleland, landbrukspolitikeren Lene Westgaard-Halle og justispolitikeren Sveinung Stensland.

De har alle til felles at de er framtredende Høyre-politikere som sier takk for seg på Stortinget neste år.

Også Svein Harberg og Helge Orten gir seg. Dermed mister Høyre mange tungvektere på tross av at partiet ser ut til å gå sterkt fram og kanskje være på vei tilbake til regjeringskontorene ved valget neste høst.

Der Høyre endte på 20,4 prosent og 36 mandater i 2021, viser gjennomsnittet av aprilmålingene 26,4 prosent og 13 ekstra mandater. Men det kan bli mange nye ansikter utover det.

Prosessene i gang

Samtidig har unge, lokale profiler som Mathilde Tybring-Gjedde og Mari Holm Lønseth varslet at de stiller til gjenvalg for partiet. Det gjør også tidligere stortingspresident Tone W. Trøen.

Ikke minst har partileder Erna Solberg tenkt seg en periode til på Stortinget, der hun har vært innvalgt helt siden 1989. Det blir i så fall hennes tiende periode.

Partienes nominasjonsprosesser foran neste års stortingsvalg er så smått i gang. I flere partier har kandidatene frist i mai til å svare om de ønsker å stille eller ei.

Også hos Arbeiderpartiet er det store navn som gir seg. Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal tilbringe de neste årene i Washington som Norges ambassadør. Eigil Knutsen varslet nylig at han ikke ønsker gjenvalg og trakk seg også fra det tunge vervet som leder i Stortingets finanskomité.

Eksminister og nestleder Hadia Tajik takker også nei til nominasjon fra Rogaland.

Borten Moe gir seg

Veteraner som Eva Kristin Hansen (Sør-Trøndelag) og Kari Henriksen (Vest-Agder) avslutter også sine stortingskarrierer.

Samtidig varsler statsminister Jonas Gahr Støre at han tar en periode til. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery vil stille, trolig med hensikt å rykke opp fra den varaplassen hun har i dag.

Hos regjeringspartner Senterpartiet er det svært få navn som har gått ut med offentlig tilbakemelding. Tidligere statsråd Ola Borten Moe varslet allerede i august i fjor at han ikke tok gjenvalg, og fredag kom samme beskjed fra Jenny Klinge. Deres kollega Sigbjørn Gjelsvik tar imidlertid en ny periode på Stortinget.

SV-topper gir seg

For Fremskrittspartiet er det tre veteraner som melder frafall. Roy Steffensen og Terje Halleland (Rogaland) varslet at de gir seg allerede i januar. Også Christian Tybring-Gjedde har sagt at han avslutter stortingslivet.

Partileder Sylvi Listhaug og nestleder Hans Andreas Limi har begge tenkt å fortsette og får med seg navn som Erlend Wiborg, Himanshu Gulati og Helge André Njåstad.

Tidligere SV-leder Audun Lysbakken og tungvekteren Kari Elisabeth Kaski har begge sagt at de gir seg på Stortinget. Den eneste fra partiet som har varslet at hun stiller til gjenvalg, er nestleder Marian Hussein.

Krevende jobb i Venstre

Hos Venstre har nominasjonskomiteen i Oslo en krevende jobb foran seg. I dag har partileder Guri Melby og tidligere nestleder Ola Elvestuen fast plass fra hovedstaden.

Grunde Almeland har et utjevningsmandat og er samtidig leder for familie- og kulturkomiteen og har vært mye framme i mediene for sitt arbeid med habilitetssakene i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Alle tre har varslet at de stiller til gjenvalg, og tross gode målinger for Venstre ligger de ikke an til mer enn to sikre plasser i Oslo.

Mange statsråder har ikke meldt fra

Den eneste Rødt-politikeren som har uttalt seg offentlig om gjenvalg, er Sofie Marhaug, som sier hun stiller på ny. Det samme gjør KrF-leder Olaug Bollestad, mens MDG-veteranen Rasmus Hansson varsler at han gir seg.

Alt dette overlater over 100 navn. Blant navnene finner vi partilederne Kirsti Bergstø og Marie Sneve Martinussen, statsråder som Espen Barth Eide, Trygve Slagsvold Vedum og Emilie Enger Mehl – og selve stortingspresidenten Masud Gharahkhani.

I tillegg er det hele åtte statsråder i dagens regjering som ikke per nå sitter på Stortinget.