Det er Innlandet politidistrikt som forteller at de har registrert mer av slike svindelforsøk de siste dagene. Fenomenet omtales gjerne som spoofing.

– Fornærmede blir ofte fortalt at en eller flere kontoer er forsøkt svindlet, eller at noen har forsøkt å ta opp lån med fornærmede sin identitet, skriver politiet i en melding til mediene.

I flere tilfeller har ofrene for svindelen overført pengebeløp til det som beskrives som en trygg konto, eller de har delt sensitiv kontoinformasjon med gjerningspersonen.

– Ikke overfør penger

Det understrekes at verken politiet eller bankene opptrer på denne måten.

– Vi ber derfor folk om å være svært tilbakeholdne med å dele personlig informasjon, eventuelt på kort varsel overføre større eller mindre pengebeløp til ukjente kontonumre.

Tirsdag fortalte politiet i Troms og Finnmark at de har fått flere henvendelser fra folk om svindelforsøk de siste dagene. Også i disse tilfellene hevder svindlerne at man ringer fra politiet.

I første kvartal blokkerte Telenor Norge 11,1 millioner av svindelforsøk av typen spoofing, fortalte informasjonssjef Julie Hæhre i Telenor til Nettavisen i slutten av april.

Epost fra «domstolene»

Onsdag ble det kjent at domstolene i Norge er blitt varslet om svindelforsøk der svindlere utgir seg for å ta kontakt på vegne av domstolene. Her har de som blir forsøkt svindlet, mottatt en epost som ser ut som den kommer fra domstol.no, der de tilsynelatende blir stevnet som vitne i en straffesak i Oslo tingrett.

Svindlerne ber i eposten mottakeren om å logge seg på med sin BankID. Omfanget av svindelen er ikke kjent.

– Norges domstoler ber ikke vitner om å logge seg på via Bank-ID. Dersom du mottar en melding fra oss som vil få deg til å gjøre dette, er det et svindelforsøk, sier kommunikasjonsdirektør Yngve Brox i Domstoladministrasjonen.