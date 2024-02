Budsjettøkningen foreslås i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2024. Pengene skal gå til ekstraordinære pensjonsutgifter, sikker IT-drift og å opprettholde bemanningen, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Kostnadsveksten har vært utfordrende for politiet. Ytterligere uforutsette utgifter gjør at politiet står i fare for å måtte gjennomføre kutt i bemanning og anskaffelser i 2024. Regjeringen vil unngå en slik svekkelse av politiet og Norges beredskap. Vi vil derfor foreslå å bevilge 635 millioner kroner til politiet i RNB, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Et minimum er å opprettholde antall ansatte i politistillinger per 31. desember 2023.

- Den planlagte styrkingen er varig og vil derfor bli foreslått videreført i fremtidige statsbudsjett, heter det videre.

I slutten av 2023 fikk politiet 734 millioner kroner, blant annet for å unngå røde tall i det nye året. Samtidig pågår det en gjennomgang av økonomistyringen og budsjettsituasjonen. Men de uforutsette pensjonsutgiftene og IT-behovene gjorde det nødvendig å ta grep allerede nå, ellers hadde det blitt nødvendig med kutt i bemanningen.

– Samtidig ser vi frem til oppdatert kunnskap om budsjettsituasjonen og økonomistyringen i politiet. Vi vil komme tilbake til eventuelle behov i lys av dette på et senere tidspunkt, sier Mehl.