– Hvis kjernekraft brukes på fartøy, kan det eliminere utslipp fra store skip som er den største kilden til direkte utslipp i dag, sier seniorforsker Brynjar Arnfinnsson ved FFI til Dagsavisen.

Rapporten Nullutslippsforsvaret , som Arnfinnsson har utarbeidet med kollega Even Tønsberg, er sendt til Forsvarsdepartementet. Der peker de to forskerne blant annet på at direkte utslipp fra Forsvaret i teorien kan elimineres hvis kjernekraft brukes til å lage drivstoff.

Verdens militære styrker har et stort forbruk av fossilt brensel.

De samlende direkte og indirekte utslippene fra forsvarssektoren var på nær 1,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i fjor, ifølge forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2022. Sett mot nasjonale tall fra SSB var de samlede utslippene av klimagasser i Norge på 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter.