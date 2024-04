– Smitten har høyst sannsynlig kommet fra sjøfugl, sier forsker Christian Lydersen ved Norsk Polarinstitutt til Svalbardposten.

Lydersen og kollega Kit Kovacs er overrasket over funnet og sier denne dødsårsaken hos hvalross ikke tidligere er kjent.

– Vi kan ikke utelukke at smitten kan spre seg fra hvalross til mennesker, derfor ber vi alle melde fra om funn av død hvalross og være forsiktige. Smitten overføres via dråper og nærkontakt, sier de til avisen.

Lydersen sier at det er sannsynlig at også isbjørn kan bli smittet av viruset og at det ble påvist i Alaska for ikke lenge siden.

Tidligere har forskere påvist at fugleinfluensa har tatt livet av tusenvis av seler og sjøløver i ulike deler av verden, ifølge nyhetsbyrået AP.

Et pågående utbrudd av fugleinfluensaviruset H5N1 begynte i 2020 og har kostet titalls millioner tam- og villfugl livet.