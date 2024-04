I Medieundersøkelsen, som legges fram på Nordiske Mediedager 1. mai, kommer det fram at 55 prosent av respondentene svarer at de i løpet av det siste året aktivt har forsøkt å unngå nyheter og/eller et tema i nyhetene, skriver Klassekampen.

Av dem som har svart at de unnviker nyheter, oppgir 57 prosent krigen i Gaza som et tema de aktivt unnviker. 45 prosent trekker fram krigen i Ukraina.

Kristin Skare Orgeret, som er professor i journalistikk ved Oslo Met og forsker på medienes rolle i krig og konflikt, mener mediedekningen av Gaza-krigen har hatt et «overveldende omfang».

– Slik sett er det forståelig at mange har behov for å beskytte seg selv litt. Det er ikke bare de tradisjonelle nyhetsmediene som dekker det som skjer i Gaza, ikke minst er det blitt publisert mye i sosiale medier. Bildene der er mye mer eksplisitte, sier hun.

Siden 1. oktober 2023 og fram til 26. april i år har norske medier publisert 27.515 saker om Gaza, viser tall fra analysebyrået Retriever. Tilsvarende tall for samme periode året før var 1325.