Av årets mer enn 5 millioner skattemeldinger som er sendt ut, er bare en av ti sendt på papir. Den digitale overgangen Skatteetaten har vært gjennom de siste årene, har vært voldsom. Det er skatteoppgjøret for lønnsmottakere, pensjonister og enkeltpersonforetak som har frist for levering ved midnatt til 1. mai.

Litt over et døgn før fristen til å levere går ut hadde 2,8 millioner levert årets oppgjør digitalt. Det er 200.000 flere enn på fredag ettermiddag.

– Oppdaterte tall per klokken 12 mandag er at 2,8 millioner har levert skattemeldingen sin digitalt på skatteetaten.no. Vi så, som ventet, en økning i helgen og forventer også at mange leverer de siste to dagene, opplyser divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten til NTB.

20 milliarder

Antallet som er levert på papir, hadde ikke Skatteetaten oversikt over.

– Med tanke på postgang og lignende vil det også være et tall som er usikkert. I fjor ble det levert litt i overkant av 30.000 skattemeldinger på papir, sier Gjengedal.

Over 1,6 millioner har allerede fått skatteoppgjøret sitt, og det er allerede utbetalt over 20 milliarder kroner tilbake til skattytere som hadde betalt for mye.

Glemt noe? Lever på nytt!

For dem som ikke sender inn skattemeldingen, regner Skatteetaten den ferdigutfylte versjonen som folk er tilsendt, som den gyldige versjonen.

– Da må du være klar over at du tidligst kan få skatteoppgjøret og eventuelle penger til gode utbetalt i slutten av juni, uttalte skattedirektør Nina Schanke Funnemark før helgen.

– Hvis du oppdager at du har glemt noe eller du får nye opplysninger, logg deg inn på skatteetaten.no, gjør endringene og lever skattemeldingen på nytt – det kan du gjøre når som helst opp til tre år etter leveringsfristen. Da vil du få et nytt skatteoppgjør basert på de nye opplysningene, utdyper divisjonsdirektør sier Gjengedal.