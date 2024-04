IT-giganten avsluttet årets tre første måneder med et overskudd på 23,7 milliarder dollar, som tilsvarer snaut 260 milliarder kroner med dagens kurs. Omsetningen ble på 80,5 milliarder dollar, et lite stykke over investorenes forventninger på 78,59 milliarder.

Annonsesalg på Google brakte inn 61,7 milliarder kroner i første kvartal i år, mot 54,5 milliarder i samme periode i fjor. Salget av YouTube-annonser økte fra 6,7 til 8 milliarder. Alphabets skytjenester økte omsetningen fra 7,5 til 9,5 milliarder dollar.

Samtidig kunngjorde altså selskapet at de for første gang skal betale utbytte til eierne, som får 20 cent – 2,19 kroner – per aksje.

Tallene ble godt mottatt i markedet, som sendte aksjekursen opp drøyt 16 prosent i ettermarkedshandelen torsdag kveld.