– Jeg har aldri skadet noen andre mennesker, verken det eller dyr, sa Viggo Kristiansen (44) innledningsvis i vitneforklaringen for retten tirsdag ettermiddag.

Han bekreftet at omgivelsene nok hadde et inntrykk av ham som en urokråke og hissigpropp da han var i tenårene. Det var noen turbulente år med mye problematisk atferd – mye av det sammen med den tidligere bestekameraten, Jan Helge Andersen (43).

– Dessverre påførte jeg foreldrene mine en god del smerte i den tiden. Tenårene mine gikk voldsomt i en berg-og-dal-bane. Jeg gjorde ting som overhodet ikke er bra og som jeg fortsatt sliter med den dag i dag, sa Kristiansen på spørsmål fra aktor, statsadvokat Johan Øverberg.

– En helt vanlig dag

Viggo Kristiansen har sonet nesten 21 år for drap og overgrep han ikke begikk. Etter at han for halvannet år siden ble fullstendig frifunnet og renvasket for enhver befatning med Baneheia-drapene, er hans tidligere kamerat blitt tiltalt i den gjenåpnede straffesaken.

Påtalemyndigheten mener nå Andersen var alene om å voldta og drepe Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

– 19. mai 2000 var for meg en helt vanlig dag. Jeg sto opp og gjorde meg klar for jobb, sa Kristiansen.

Da han etter jobb hadde låste seg ute av melkebonden sin, syklet han til Baneheia for å få nøkkelen Andersen disponerte. Kameraten var i friluftsområdet for å trene med Heimevernet.

Gled fra hverandre

Det er første gang han møter sin tidligere bestekamerat, drapstiltalte Andersen, siden straffeprosessen på starten av 2000-tallet. Våren og sommeren drapene fant sted, hadde de to begynt å gli fra hverandre, slik Kristiansens opplevde det.

De var begge blitt eldre, Andersen hadde sommerjobb i Color Line og Kristiansen stortrivdes i jobben som hjelpemann på søppelbil. De var ikke lenge som erteris, fortalte Kristiansen.

– Det er farlig på spekulere i hvorfor, men jeg føler at vi drev fra hverandre. Vi kunne treffes innimellom, men vi hang ikke lenger samen med hverandre dag ut og dag inn, sa Kristiansen.

Nerver i spill

Han medga innledningsvis at han kjente på «en del nerver» rundt det å skulle forklare seg i den snart 24 år gamle drapssaken.

– Det er en del nerver i spill. Det har nok mye tilknytning til mediene og måten mediene er respektløse på. Jeg har kjent mediene mye på kroppen, og mye nerver knytter seg nok til det. Men jeg skal prøve å forklare meg så godt jeg kan, sa Kristiansen.