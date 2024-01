SAS kansellerer åtte avganger på grunn av det ventede væromslaget på mandag skriver TV 2.

– Det er på grunn av været, som vi dessverre ikke rår over, sier pressevakt Christine Meyer til kanalen.

De åtte avgangene det gjelder er til Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansund. Det vil også gjelde returavgangene fra disse destinasjonene.

Meyer sier til TV 2 at flytrafikken vil være påvirket av været i morgen, men at de gjør alt for å få passasjerene dit de skal.