Personen ble funnet i forbindelse med en leteaksjon etter en mann i 30-årene som har vært savnet siden lørdag, skriver Varden. Pårørende er varslet, opplyser politiets innsatsleder Kim Stokke til NRK.

– Personen er ikke identifisert, men vi ser funnet i sammenheng med søket etter mannen som er meldt savnet fra området, opplyser politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Kostveit sier at det er for tidlig å kunne si noe om hva som kan ha skjedd med personen som ble funnet. Han sier videre at personen vil blir sendt til obduksjon.