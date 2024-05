Blokken med 15 leiligheter ligger i Birkelundsbakken på Natland. Det begynte å brenne sent mandag kveld.

Ifølge Bergens Tidende skal et vitne skal ha forklart at hun så noen løpe i området rundt klokken 22.30, men at det foreløpig er uvisst hvor de kom fra og hvor de skulle.

– Det er altså ikke sikkert at det er relevant. Men vi ønsker at de tar kontakt med oss dersom de kjenner seg igjen i beskrivelsen, sier politioverbetjent Therese Sagstad.

Hun sier politiet ønsker å høre fra alle som har observasjoner. Det gjelder både om brannutviklingen og eventuelle personer eller kjøretøy de har sett i området.

Til Bergensavisen sier Sagstad at ildspåsettelse bare er en av mange hypoteser om brannårsak, og at det ikke er avklart om det har skjedd noe straffbart.