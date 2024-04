Det opplyser Michael Weiss i Sydøstjyllands Politi på en pressekonferanse lørdag.

– Det er noen omstendigheter som vi av etterforskningsmessige årsaker ikke kan komme inn på, som gjør at vi er nødt til å ta dette alvorlig, sier han.

Han føyer til at bombetrusselen ble framsatt på flyplassen og ikke over telefon. Den kom inn like før klokken 10.30 lørdag.

– På bakgrunn av trusselen og de omstendighetene den ble fremmet under, valgte vi å stenge flyplassen og evakuere alle som var der, sier Weiss.