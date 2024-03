– IOM er en organisasjon som er til stede over hele verden, og som støtter både de som flykter og de landene og regionene som tar imot dem, sier utenriksministeren.

Han sier videre at stadig flere mennesker i verden fordrives fra hjemmene sine og at behovene for hjelp dermed øker.

Eide møtte tirsdag IOMs nye leder, Amy. E Pope i Oslo. Under møtet signerte partene en avtale om 30 millioner kroner over to år til IOMs arbeid med fordrevne i Nord-Afrika, samt 20 millioner kroner til IOMs generelle humanitære arbeid.

En annen avtale om kjernestøtte på 20 millioner kroner ble også kunngjort under møtet.

– Norge ønsker å gi våre nødhjelps- og utviklingspartnere ikke-øremerket støtte, for å sikre kontinuitet, forutsigbarhet og fleksibilitet i håndteringen av utfordringene, sier Eide.