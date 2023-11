– Vi kommer ikke til å publisere serien på nytt. Vi har gitt publikum et ufullstendig bilde, og valgt bort historier som er viktige, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen på pressekonferansen.

– Den står seg ikke sånn som den er, legger hun til.

NRK-serien har fått kritikk etter at det ble kjent at seriens hovedperson ble dømt i en sedelighetssak i 1991. Denne dommen var utelatt i serien.

700 000 har sett første episode

Dommen mot mannen i 60-årene involverer seks fornærmede, som på det tidspunktet var barn. NRK har senere beklaget utelatelsen og trukket serien midlertidig.

Haugen mener konteksten og premissene er endret siden serien ble publisert.

– Jeg er svært lei meg for at serien er blitt en belastning for den familien som er omtalt. Jeg vil gi en uforbeholden unnskyldning til dem og til de fornærmede i saken fra 1991, sier Haugen.

Nesten 700 000 rakk å se første episode av serien før den ble tatt av lufta.

Foto: NRK

– Hadde ikke hele bildet

Hun tar på seg ansvaret for at innholdet som publiseres, «holder NRK-standard».

Haugen forteller at hun var informert om dommen før serien ble publisert, og om begrunnelsen for å utelate informasjon om den.

– Det viser seg at jeg ikke hadde hele bildet. Det burde jeg sørget for å få, og jeg burde grepet inn, sier Haugen.

Hun sier dagens beslutning er grundig vurdert, og at den ikke var enkel.

Har forsøkt å endre

Konsekvenser for de involverte var tungtveiende i beslutningen om ikke å republisere serien, ifølge kringkastingssjefen.

– For meg har det vært viktig å bruke tid på denne prosessen de siste dagene, for å sikre at vi gjorde grundige vurderinger, sier Haugen.

NRK tar kritikken på alvor, forsikrer hun.

– Feilene vi har begått, må vi sikre at vi ikke gjør igjen, sier Haugen.

Feil å utelate informasjon om dommen

Haugen sier de har forsøkt å legge på tekstplakater og redigere TV-serien for å kunne publisere den på nytt, men at dette arbeidet ikke har lykkes.

På spørsmål fra bransjebladet Kampanje om feilen var å publisere serien eller om feilen var å publisere serien uten informasjon om dommen, svarer Haugen slik:

– Det var en feil beslutning å ikke ta med informasjon om dommen.

NRKs kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen NRKs, etikkredaktør Per Arne Kalbakk t.v. og NRKs distriktsdirektør Marius Lillelien t.h Foto: NTB Scanpix

– Vi skal se på hvordan vi gjør serien på nytt

På spørsmål om Tore Strømøy, som har laget serien sammen med NRK, fortsatt skal levere innhold til NRK, svarer Haugen slik:

– Nå er denne serien avpublisert, og Strømøy er fortsatt tilknyttet NRK.

Distriktsdirektør Marius Lillelien sier at temaet for serien fortsatt vil være viktig for NRK, og han åpner for at det kan komme en ny serie på et senere tidspunkt.

– Tore er en fantastisk forteller med et bankende hjerte for de svakeste. Men nå har vi beslutta i formiddag at vi skal se på hvordan vi gjør serien på nytt. Tore vil fortsatt være tilknytta oss. Han er den som familien har aller mest tillit til. Vi må gå inn og se åpent hvordan vi skal fortelle historien på nytt. Det må vi sette oss ned og snakke ordentlig med Tore sjøl om, sier Lillelien.

Flere hundre klager

NRK har opplyst at de valgte å utelate dommen av to grunner. Den ene grunnen var hensynet til de fornærmede, samt hensynet til «Bamsegutt» og familien. Den andre grunnen var dommens relevans for serien.

Kringkastingsrådet har mottatt flere hundre klager på serien, og den er også klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU).