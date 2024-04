Ifølge VG mener de sakkyndige at han lider av paranoid schizofreni.

Det er en fengslingskjennelse fra Romerike og Glåmdal tingrett som konkluderer med at den siktede mannen var utilregnelig på gjerningstidspunktet.

26. januar rykket nødetatene ut til Hynnes bostedsadresse etter at den nå drapssiktede 31-åringen meldte seg selv til politiet. I huset fant de den 75 år gamle kvinnen hardt skadd, og hun døde senere på sykehus.

I fengslingskjennelsen kommer det fram at påtalemyndigheten sannsynligvis vil reise sak om at den siktede mannen overføres til tvungent psykisk helsevern.

De sakkyndige mener at han «viser ingen innsikt i egen voldsrisiko», til tross for at han har erkjent at det var han som utførte volden mot Hynne. Han nekter imidlertid straffskyld.