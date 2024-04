– EU har dessverre blitt elefanten i rommet i norsk politikk. Verken Arbeiderpartiet eller Høyre vil ta i EU-debatten med ildtang og overlater det til skeptikerne i Senterpartiet, Rødt og Frp, sa Melby til landsstyret lørdag ettermiddag.

Partilederen åpnet med å peke på at sikkerhetssituasjonen i Europa er en annen i dag enn den var under EU-avstemmingene i 1972 og -94.

Den nye situasjonen mener Melby er nødt til å føre til en ny EU-debatt uten fastlåste standpunkter.

– Vi må ta ansvar for vår egen sikkerhet, og jeg mener vi står tryggere i EU enn utenfor.

Deretter gikk hun bort fra å omtale EU som «elefanten i rommet», for Venstre-lederen mener Voldemort, den onde trollmannen i Harry Potter-universet som ingen våger å snakke om, er en bedre sammenligning.

– For Høyre og Arbeiderpartiet har EU blitt Voldemort. Støre sier at bare debatten om EU i seg selv er for polariserende. Erna sier at hun er redd for å tape EU-kampen. Den ene frykter debatt, og den andre frykter å tape debatten, sa Melby og la til:

– Når ikke Erna og Støre leder an i denne saken, må vi gjøre det.