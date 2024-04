Årsaken er blant annet at en tredel av norske biearter står på rødlista.

– Det er lite liv i en striglet plen. Vi anbefaler derfor å droppe plenklippen helt eller klippe mye sjeldnere, og la ville blomster vokse fritt. Det vi mennesker ser på som «ugress», er viktige næringskilder for insekter, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, i en pressemelding.

Naturen i Norge bygges ned bit for bit i et forrykende tempo, skriver WWF. Det gir dårlige kår for norske pollinatorer. Mange biearter finnes bare på noen få plasser og står i stor fare for å forsvinne helt. Tolv av artene har ikke vært observert på 50 år og er sannsynligvis utdødd.

Situasjonen er like prekær for norske sommerfugler. Hele 22 prosent er oppført på rødlista.

WWF peker på at faktisk kommer rundt en tredel av maten vi spiser, fra planter som er pollinert av insekter.

For å hjelpe bier, sommerfugler og andre pollinatorer oppfordrer WWF det norske folk til å plante insektvennlige planter og la naturen i hagen stå mest mulig urørt.