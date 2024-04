Han understreker at Norge ikke vil gjøre dette alene, men i samarbeid med andre land, slik at det sender et sterkere signal internasjonalt som del av en fredsplan i regionen.

Utenriksministeren kom med uttalelsen i God morgen Norge på TV 2.

På spørsmål om når anerkjennelsen kan skje, svarer han:

– I løpet av våren, kanskje. Det som er viktigere enn datoen, er at det skjer i en sammenheng.

– Det er det arbeidet vi nå holder på med i samarbeid med andre land, legger han til.

138 av FNs 193 medlemsland har allerede anerkjent Palestina, blant dem Sverige. Barth Eide mener likevel at det har større virkning at flere land går sammen.

– Det vi ønsker, er å gjøre det i en sammenheng hvor det nå skjer noe angående å bygge en fredsplan, sier han.

Han understreker at Norge ikke ønsker å støtte et «Hamasistan».

– Det vi ønsker, er et Palestina som politisk henger sammen med Vestbredden, Jerusalem og Gaza, og vi ønsker at den dyktige nye statsministeren som er på plass i Palestina, klarer å lage en regjering, sier han.