Regionsjefen i den tyrkiske jernbanen er idømt den strengeste straffen på 17 og et halvt års fengsel, melder det tyrkisk-statlige nyhetsbyrået Anadolu torsdag.

Totalt 13 tjenestemenn var tiltalt i saken, men fire av dem ble torsdag frifunnet, ifølge nyhetsbyrået.

Dommen falt nesten seks år etter dødsulykken i juli 2018, der et passasjertog avsporet nær byen Corlu, rundt 110 kilometer vest for den tyrkiske storbyen Istanbul. 25 mennesker mistet livet i togulykken, deriblant sju barn. I tillegg ble 340 mennesker skadd.

I en granskningsrapport innlevert til retten står det at jernbaneoperatøren var ansvarlig for ulykken ettersom selskapet ikke hadde tatt nødvendige grep for å sikre toget mot dårlige værforhold og flom.

Tyrkiske myndigheter har bekreftet at ulykken skjedde som følge av ustabilt og utfordrende vær. Kraftig regn hadde blant annet gjort bakken ved ulykkesstedet svært gjørmete.