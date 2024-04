– Vi er fornøyd med at lagmannsretten deler vårt syn på hvordan saksforløpet burde vært, sier aktor Marit Storeng til NTB.

– Vi har jo fått medhold i det meste vi har fått anført, sier hun.

Borgarting lagmannsrett dømte tirsdag ettermiddag politimannen til 120 dagers fengsel, en straff som er dobbelt så streng som aktors påstand om 60 dagers fengsel.

Den dømte politimannen sto tiltalt for grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten etter at han utøvet vold mot Kevin Simensen i Kongsberg natt til 30. november 2022. Han var også tiltalt for å ha slått Simensens kamerat Kristian Teigen to ganger i låret med batong.