– Den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi må styrke forsvaret vårt. For regjeringen er det helt avgjørende med et tydelig fotavtrykk på Sørlandet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Heimevernet i Agder ble nedlagt i 2009 og flyttet til Rogaland. I løpet av 2026 forsvinner Luftforsvarets skolesenter til Værnes.

– Kjevik militærleir skal ikke legges ned, men bli nytt hjem til Forsvarets befalsskole og nytt hovedkvarter for en ny heimevernsavdeling HV-07. Det er viktig for Kjevik, Agder og Norge.

Fædrelandsvennen omtalte saken først.

Fredag ble det kjent at også befalsskolen flyttes til Kjevik. Forsvarets befalsskole flyttes fra Sessvollmoen i Ullensaker til Kjevik.

Det betyr at både Forsvarets befalsskole og heimevernsenheten HV-07 gjenopprettes her.

Det er oppunder 30 årsverk som skal flytte til Kjevik.

– Dette har vi jobbet lenge for. Få har trodd det var mulig å opprette HV-07 på nytt. Opprettelsen av et nytt HV-07 i Agder vil ha stor betydning for samfunnssikkerheten og gi et operativt løft for forsvaret i landsdelen vår, sier stortingsrepresentant Gro Anita Mykjåland (Sp) for Agder.