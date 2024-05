Branns hjemmekamp på fotballens festdag ble som alltid utsolgt på svært kort tid. Nå har bergensklubben registrert at mange både ønsker å selge og kjøpe til billetter til langt over markedspris.

På egne nettsider advarer Brann mot å la seg lokke av dette.

«Kort tid etter at det åpne salget av billetter til 16. mai-kampen mot Sandefjord startet var det utsolgt, og det er mange som prøver desperat å sikre seg billetter. Brann vet også at flere tilbyr seg å selge sin plass til en grov overpris», skriver klubben i en uttalelse.

Svartebørs-salg omtales videre som uakseptabelt og et brudd på norsk lov.

I loven står det at det er forbudt å selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten, eller som billetten første gang ble solgt for.

«Brann fraråder på det sterkeste kjøp av svartebørsbilletter. Både fordi det er ulovlig å selge billetter dyrere enn utsalgsprisen, og fordi det er enkelt å bli svindlet. Man kan i verste fall risikere at man betaler noen tusen kroner for billettene, men så er de falske eller at noen allerede har brukt dem», skriver klubben.

Brann-ledelsen ber videre om å få tips dersom noen kjenner til salg av billetter til overpris.

«Finner man ut hvem det er, vil Brann heve kjøpet til den som selger, og om personen har partoutkort vil dette bli kansellert for resten av sesongen uten at man får penger igjen og man blir politianmeldt», heter det i uttalelsen.