Byrådet ønsker å utvide skjenketiden til senest klokken 3, en halvtime lengre enn i dag. De vil også utvide salgstidene for alkohol på påske-, pinse- og nyttårsaften og åpne opp for salg av alkohol på julaften, skriver Bergens Tidende.

– Når utesteder stenger senere, erfarer vi at flere oppholder seg i sentrum utover natten uten noe formål. Da øker sannsynligheten for å bli fristet til å begå kriminalitet, eller at du har større sannsynlighet for å bli utsatt for det, sier Lars Morten Lothe, stasjonssjef for Bergen sentrum politistasjon til avisen.

Ny alkoholregler skal vedtas i juni. Lothe fremhever også at kollektivtilbudet ikke er tilpasset et uteliv som stenger senere.