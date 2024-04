Mens analytikere ventet et resultat på 2,8 dollar per aksje etter skatt, viste bunnlinjen 2,94 dollar per aksje da selskapet la fram sitt kvartalsresultat etter at børsene stengte torsdag.

Inntektene i årets tre første måneder var på 61,9 milliarder dollar, som tilsvarer snaut 680 milliarder kroner med dagens kurs. Det er en vekst på 17 prosent fra samme periode i fjor. IT-selskapet slo forventningene til omsetning med nokså nøyaktig 1 milliard dollar.

Omsetningen for selskapets skytjenester økte med 21 prosent il 26,7 milliarder dollar, mens programvarer som Office-pakken ga inntekter på 29,6 milliarder dollar, 12 prosent mer enn for et år siden. Et annet klassisk kjerneprodukt, operativsystemet Windows, bidro til at PC-divisjonen i selskapet endte med 15,6 milliarder i omsetning, en økning på 17 prosent.

Markedet reagerte positivt på kvartalstallene, og Microsoft-aksjen steg 4 prosent i ettermarkedshandelen da resultatet ble lagt fram.