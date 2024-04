Kampsporttreneren ble tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang og for seksuell omgang med mindreårige under seksuell lavalder.

Mandag melder NRK at treneren er dømt av Hordaland tingrett på begge tiltalepunkter.

– Han er dømt på alt. Det var en lettelse og som forventet, sier bistandsadvokat for en av de fornærmede, Cathrine Pryser Grøndahl, til kanalen.

Tiltalen omfattet misbruk av tre mindreårige utøvere og strakte seg over en periode på 15 år.

Aktor Eli Andrea Skaar la ned påstand om tre år og ni måneder fengsel. Mannen er imidlertid dømt til to år og seks måneder fengsel, med en strafferabatt på tre måneder grunnet lang saksbehandlingstid, får NRK opplyst.

I tillegg må mannen betale oppreisning på totalt 550.000 kroner til de tre fornærmede, samt erstatning på 100.000 kroner. Han fratas også retten til å være trener for jenter under 18 år over en periode på fem år.

Kampsporttrenerens forsvarer, advokat Frida Nikoline Barlaug Haugland, ba om full frifinnelse i retten. Hun forklarte at hennes klient ikke kjente seg igjen i anklagene.

Barlaug Haugland varsler at dommen blir anket til lagmannsretten.