Både NRK og Nettavisen har opplysninger om at innstillingen som Øst politidistrikt nå har sendt til statsadvokaten, innebærer at saken mot Hagen henlegges på bevisets stilling.

Hagens forsvarer Svein Holden forteller til at han ikke kjenner innholdet i innstillingen.

– Men vi forventer at saken mot Hagen blir henlagt, sier Holden til NRK og Nettavisen.

Statsadvokat Kari Hangeland Buvik forteller til NRK at hun ikke har andre kommentarer enn bekreftelsen på at innstillingen fra politiet er mottatt.

I år er det seks år siden Anne Elisabeth forsvant. Politiet mener den 68 år gamle kvinnen ble drept før hun ble fraktet bort fra huset i Lørenskog i oktober 2018.

I 2020 ble ektemannen Tom pågrepet og siktet for drap. Han har hele tiden nektet for at han hadde noe med forsvinningen å gjøre.