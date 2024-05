Kaur har vært i hardt vær den siste tiden etter hun postet en Tiktok-video hvor hun omtalte statsminister Jonas Gahr Støre, Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg og oljefondssjef Nicolai Tangen som terrorister.

Kaur har i ettertid gått ut og beklaget ordbruken, som hun mente ble feil og en avsporing.

RUs generalsekretær Syver Kleve Kolstad tok etter Kaurs beklagelse henne i forsvar i en ny Tiktok-video. Kaur sier i podkasten at det ikke er rett å implisere at Ap og AUF «dro et eller annet Utøya-kort, som ikke finnes». Hun sier også at Kolstads video ikke var klarert med henne, skriver Aftenposten.

– Nei, det var mye rot. Jeg var så stresset. Jeg hadde bare lyst til å flytte ut i en hytte ut i skogen. For det var dårlig informasjonsflyt hos oss sentralt. Plutselig kom det en artikkel om dét, og så var det noen som sa dét. Jeg følte at jeg ikke hadde oversikt i det hele tatt, sier Kaur ifølge avisen.

– Flau og sint

Rødt-profilen Mímir Kristjánsson var en av dem som reagerte på Kaurs Tiktok-utspill, og skrev på Facebook i helgen at han var både flau og sint. Han sier han fikk meldinger fra Utøya-overlevende som ba ham om å reagere.

– Det som kanskje traff sterkest, var å se mange AUF-ere ikke bare bli såret og skuffet over meg, men … Jeg innså hvor hensynsløst det var av meg, sier Kaur.

I podkasten sier Kristjánsson at han er fornøyd med Kaurs beklagelse, selv om han innrømmer at han «tror alle involverte helst skulle vært dette foruten.»

For mye kritikk

Samtidig er det flere i Rødt som mener at Kaur ble møtt med altfor sterk kritikk etter at hun omtalte Jonas Gahr Støre som terrorist.

Blant dem er tidligere AKP-leder Jorun Gulbrandsen. Hun omtaler Kaurs omstridte Tiktok-video som en «folkeopplysningsfilm» om norsk krigsprofitt.

«Vi kan mislike ordbruken, men vi kommer ikke unna at Amrit her treffer en spiker», skriver Gulbrandsen i et innlegg på den interne Facebook-gruppen «Aktiv i Rødt», ifølge Aftenposten.