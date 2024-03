– Vi håper å bruke dykkere for å kunne foreta et bedre søk og gjøre vårt beste for å finne de seks savnede, sier Roland Butler fra delstatspolitiet i Maryland.

Butler sier at dykkerne etter planen skal i vannet onsdag morgen amerikansk tid. Blant de savnede er det migrantarbeidere fra Mexico, Guatemala og El Salvador, ifølge det mexicanske konsulatet i Washington.

– Vi forventer ikke å finne noen av disse i live, sier Shannon Gilreath fra kystvakten.

De åtte arbeidet på Francis Scott Key-broen i Baltimore, da denne kollapset etter å ha blitt truffet av et lasteskip. To mennesker har allerede blitt hentet opp av vannet, men en av disse omkom på sykehus.

Arbeidet med å hente opp de seks som fremdeles er savnet, ble først innstilt tirsdag.